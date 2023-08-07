دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل مغردون مع كلمات المحلل المصري واللاعب السابق، محمد أبوتريكة، حول تعاقدات الأندية السعودية بعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة، إذ دافع عن حق المملكة في تطوير "منتجها الوطني" الأحد.

وقال أبوتريكة في الاستوديو التحليلي لمباراة "الدرع الخيرية" (السوبر الإنجليزي) بين مانشستر سيتي وأرسنال، عن تعاقدات الأندية السعودية: "مشروع كبير.. جلب نجوم... أتمنى الاستمرارية والبداية كانت موفقة".

وتابع المحلل المصري قائلا: "وهناك دول عربية تستطيع منافسة الدول الأوروبية وتنافس دورياتها".

وأضاف أبوتريكة موجها حديثه لمنتقدي الصفقات السعودية في الدول الأوروبية: "فكلما علا الصراخ... أنتم تدفعون أموالا وقد دفعتم في غفارديول (مدافع السيتي الجديد) ومانشستر يونايتد أنفق أموالا أيضا... الجميع صرف أموالا".

وأردف اللاعب المصري السابق: "عندما تأتي دولة عربية تصرف على منتجها الوطني ودوريها تنتقدوها؟"، وأشار بعلامة السكوت بعد ذلك.

وتفاعل مغردون سعوديون وعرب مع هذه التصريحات مشيدين برأي أبوتريكة إزاء الصفقات السعودية.

نستعرض فيما يلي أبرز التغريدات: