دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يُعتبر سوق الانتقالات الحالي الأفضل على مر تاريخ مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، إذ نجحت بعض الأندية في التعاقد مع أبرز لاعبي كرة القدم حول العالم.

وضمّت أندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد لاعبين على مستوى عالٍ في مختلف المراكز، إذ يطمح كلّ فريق منهم بالمنافسة على جميع بطولات الموسم المقبل 2024/2023.

وظفر "الأزرق الهلالي" بخدمات كلّ من خاليدو كوليبالي وروبن نيفيز وسيرجي سافيتش ومالكوم، فيما استقطب "العالمي" ساديو ماني ومارسيلو بروزوفيتش وأليكس تيليس وسيكو فوفانا.

وعزز "النمور" صفوفه بكريم بنزيما ونغولو كانتي وفابينيو وجواو فيليبي "جوتا"، وانضم رياض محرز وإدوارد ميندي وروبرتو فيرمينو وسانت ماكسيمان لـ"الراقي".

وتختلف الآراء حول النادي الذي أبرم أفضل الصفقات الصيفية إلى الآن، فما رأيك؟