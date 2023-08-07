رد فعل ديفيد بيكهام على هدف ليونيل ميسي من ركلة ثابتة يخطف الأنظار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف رد فعل النجم الإنجليزي السابق، ديفيد بيكهام، على هدف ليونيل ميسي من ركلة ثابتة، الأنظار، في أعقاب مواجهة نادي إنتر ميامي الأمريكي لنظيره دالاس، ليلة الاثنين.

وانتاب بيكهام، المالك الجزئي في نادي إنتر ميامي، فرحة عارمة بعد تسجيل ميسي هدفاً بطريقة جميلة للغاية وفي الدقائق الأخيرة من زمن المباراة، إذ وضع الكرة في الشباك من ركلة حرة مباشرة.

وكان ليونيل ميسي قد سجّل هدفين، ليساهم في فوز نادي إنتر ميامي على منافسه دالاس بركلات الترجيح بنتيجة 3/5، عقب نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي 4/4، ضمن منافسات دور الـ 16 في كأس الدوري.

وسبق للاعب الفائز بلقب كأس العالم 2022 وأن أحرز هدفاً بالطريقة ذاتها في أول مباراة له مع النادي الأمريكي، فيما رفع رصيد أهدافه مع الفريق إلى 7 بعد خوض 4 مباريات.