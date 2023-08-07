دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص جوزيه مورينيو، المدير الفني لروما، على توجيه رسالة للاعب الفريق، روجير إيبانيز، بالتزامن مع أنباء تربطه بالرحيل عن النادي الإيطالي والانتقال للدوري السعودي للمحترفين من بوابة نادي أهلي جدة.

ونشر المدرب البرتغالي، عبر حسابه في إنستغرام، صورة تجمعه مع المدافع البرازيلي، قائلاً: "كن سعيدًا، أعلم أنك ستفتقدني، شكرًا لك على قميصك الأخير، الآن يمكنك دفع وجبة عشاء مناسبة لي ولجهازي المعاون، استمتع في المملكة العربية السعودية...".

وكان الصحفي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق الانتقالات، قد ذكر أن رسوم صفقة انضمام إيبانيز لنادي أهلي جدة ستبلغ بشكل إجمالي أكثر من 30 مليون يورو (33 مليون دولار)، على أن تكون مدتها 4 سنوات.

وانضمّ اللاعب (24 عامًا) إلى صفوف نادي روما في عام 2021، ومنذ ذلك الحين لعب روجير إيبانيز 149 مباراة مع الفريق، بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 9 أهداف، وقدّم تمريرتين حاسمتين.