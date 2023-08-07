السعودية.. كريم بنزيما يؤدي مناسك العمرة وهذا ما قاله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشر الفرنسي كريم بنزيما، لاعب نادي اتحاد جدة السعودي، فيديو من أدائه مناسك العمرة في مدينة مكة في المملكة العربية السعودية.

وشارك المهاجم البالغ من العمر 35 عاماً متابعيه على منصة "إكس" (تويتر سابقا) فيديو، أظهر وجوده في الحرم المكي لأداء مناسك العمرة، وعلّق قائلاً: "ماشاء الله..الحمد الله".

وكان بنزيما قد انضم لصفوف فريق "النمور" خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بعقدٍ ممتد حتّى عام 2026، قادماً من نادي ريال مدريد الإسباني.

ولعب كريم بنزيما 4 مباريات مع نادي اتحاد جدة إلى الآن، سجّل خلالها 3 أهداف وقدّم تمريرة حاسمة واحدة.