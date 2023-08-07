دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أظهرت لقطات مصورة تعمد لورين جيمس، لاعبة منتخب إنجلترا، إيذاء منافستها في منتخب نيجيريا، خلال مواجهة الفريقين في كأس العالم للسيدات 2023، مما أثار جدلاً.

فعند الدقيقة 84 من زمن المباراة، سقطت اللاعبة النيجيرية على أرض الملعب بعد احتكاك مع نظيرتها لورين جيمس، لكنّ الأخيرة قامت بدهسها متعمدة.

وعادت حكمة المباراة لتقنية الـ "VAR" لمراجعة هذه الحالة، قبل أن تشهر البطاقة الحمراء بوجه اللاعبة لورين جيمس البالغة من العمر 21 عاماً.

وفاز زميلات لورين جيمس على منتخب نيجيريا بركلات الترجيح بنتيجة 2/4، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في دور الـ 16 من مونديال السيدات.