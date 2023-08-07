"عناق الأبطال".. تفاعل مع لقاء ساديو ماني وجوردان هندرسون في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- التقى ساديو ماني، لاعب نادي النصر، مع زميله السابق في نادي ليفربول الإنجليزي ولاعب نادي الاتفاق، جوردان هندرسون، عقب حفل تدشين دوري "روشن" السعودي، الاثنين.

وحرص المهاجم السنغالي (31 عامًا) على معانقة متوسط الميدان الإنجليزي (33 عامًا)، قبل أن يتحدثا معًا.

ونشر حساب الدوري السعودي للمحترفين على منصة تويتر فيديو لقائهما، قائلاً: "عناق الأبطال في ‎#دوري_روشن_السعودي، بطلا دوري أبطال أوروبا 2019 يجتمعان من جديد"، وتفاعل مغرّدون على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) مع الفيديو.

ولعب ماني إلى جوار هندرسون في صفوف فريق "الريدز" لسنوات عدّة، حققا خلالها عددًا من الألقاب، أبرزها: الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

هذا الصيف، قرر ساديو ماني تمثيل فريق "العالمي" بعقدٍ مدته 4 سنوات حتى عام 2027، فيما انضمّ جوردان هندرسون لنادي الاتفاق بعقدٍ ممتد لـ 3 أعوام.