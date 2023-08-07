دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مغرّدون على منصة "إكس" (تويتر سابقا) مع لقطات مصورة تظهر احتفال اللاعب ساديو ماني على طريقة زميله في نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، في أعقاب مواجهة فريق "العالمي" لنظيره الرجاء المغربي.

وقلد المهاجم السنغالي احتفال النجم البرتغالي الشهير "Siii"، بعد تسجيل الأخير لهدف نادي النصر الأول في شباك النادي المغربي في الدقيقة 19، عبر تسديدة داخل منطقة الجزاء.

وتفوّق ماني (31 عاماً) ورفاقه على نادي الرجاء بثلاثة أهداف لواحد، في الدور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية (كأس الملك سلمان) 2023.

وارتدى ساديو ماني قميص فريق "العالمي" هذا الصيف، بعقدٍ مدته أربع سنوات حتّى عام 2027، قادماً من نادي بايرن ميونخ الألماني.