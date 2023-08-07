دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد وكيل أعمال اللاعب المصري لنادي ليفربول محمد صلاح، الاثنين، على الأنباء التي تحدثت عن إمكانية رحيل موكله عن "الريدز"، وذلك بعد تقارير صحفية حول رغبة اتحاد جدة السعودي بالتعاقد مع اللاعب.

وكتب رامي عباس على "إكس" (تويتر سابقا): "إذا كنا نفكر بالرحيل عن ليفربول لم نكن لنوقع على تمديد العقد الصيف الماضي".

وتابع عباس قائلا: "محمد (صلاح) يبقى ملتزما مع ليفربول".

وكانت صحيفة "الرياضية" السعودية قد ذكرت، مساء الأحد، أن اتحاد جدة يسعى لتقديم عرض من أجل ضم صلاح إلى صفوفه.

ولم تتمكن CNN من التأكد من صحة هذه الأنباء بشكل مستقل.

ووقع اللاعب المصري على عقد جديد مع ليفربول مطلع يوليو/ تموز من عام 2022، لمدة 3 مواسم إضافية.