دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تفاعل مغردون عبر منصة "إكس"، مع مقطع فيديو نشره أحد المغردين لشخص وهو يقتحم أرضية ملعب فريقي النصر السعودي والرجاء البيضاوي المغربي في ربع نهائي البطولة العربية للأندية، في حين أصدر الأمن العام السعودي بيانا يكشف ما حدث.

ونشر أحد المغردين عبر حسابه على منصة "إكس"، تغريدة مرفقة بمقطع فيديو للمشجع، وهو يقتحم الملعب، وقال فيها إن "ماردونا لم يمت وأطالب النصر بالتعاقد معه"، في إشارة إلى النجم الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا الذي وافته المنية منذ سنوات.

وتفاعل مغردون مع ما كتبه المغرد وقال أحدهم: "أثبت نظرية جديدة بأن الوزن ليس مجرد شكل ماشاء الله عليه".

وكتب مغرد آخر: "جناح ممتاز يناسبنا سرعة؟ موجود مراوغة؟ موجود قوة جسمانية؟ الاقوى في العالم".

وتعليقا على تلك الحادثة، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير بأنه "بالتنسيق مع وزارة الرياضة، تم ضبط 5 أشخاص لاقتحامهم ملعب كرة القدم بدخول أرضيته بعد انتهائها، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة".

ونشر الأمن العام عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس"، مقطع فيديو لمطارة رجال الأمن لأحد الأشخاص، وهو يرتدي جلبابا أبيض ويحاول الفرار منهم بطول ملعب المباراة، إلى أن تم اعتقاله.

وفاز فريق النصر السعودي على الرجاء المغربي بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، الأحد، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة العربية "كأس الملك سلمان 2023".

وسيواجه النصر السعودي، فريق الشرطة العراقي، الذي فاز على السد القطري بأربعة أهداف مقابل هدفين.