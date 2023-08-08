(CNN) -- قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تأجيل مباراة نادي أيك أثينا اليوناني ونظيره دينامو زغرب الكرواتي، التي كان من المقرر أن تقام مساء الثلاثاء، في ذهاب الدور التمهيدي الثالث المؤهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وجاء قرار التأجيل بعد أحداث شغب بين جماهير الفريقين، الاثنين، في حي "نيا فيلاديلفيا" في ضواحي أثينا، موطن الملعب الرئيسي لنادي أيك أثينا.

وقالت الشرطة اليونانية لشبكة CNN إن مشجع يوناني تُوفي على أثر الاشتباكات، وإنها اعتقلت 96 شخصًا بينهم 87 كرواتيًا وخمسة يونانيين، وإن نمساويًا وألمانيًا وبوسنيًا وألبانيًا اُعتقلوا أيضًا.

وفقًا لإذاعة "ERT" اليونانية الحكومية، فإن الضحية تبلغ من العمر 22 عامًا، ومن مشجعي نادي أيك أثينا، وأصيب 8 أشخاص آخرين في المشاجرة، بينهم قاصر أصيب بجروح بحجر في الرأس، بحسب فريق الطوارئ.

وذكرت الإذاعة اليونانية الحكومية أن مجموعة تتراوح ما بين 150 إلى 200 مشجع لنادي دينامو زغرب، دخلوا اليونان في عدة سيارات، على الرغم من حظر حركة المشجعين من كرواتيا قبل المباراة.

وقال "يويفا" في بيان رسمي: "يأسف الاتحاد الأوروبي... للحوادث المروعة التي وقعت في أثينا الليلة الماضية، وأسفرت عن خسائر في الأرواح"، مُضيفًا: "نعرب عن تعاطفنا العميق مع عائلة الضحية ونادي أيك أثينا والمشجعين".

وتابع: "نود أن نؤكد أن العنف لا مكان له في رياضتنا، ونتوقع أن يتم القبض على المسؤولين عن هذا العمل الرهيب، وتقديمهم للعدالة في أقرب وقت ممكن".

وأكمل الاتحاد الأوروبي: "في أعقاب أعمال العنف التي وقعت أمس (الاثنين) وبالتشاور مع السلطات المحلية، قرر الاتحاد عدم تلبية شروط المباراة وتأجيلها".

وأوضح "يويفا" أن مواجهة الإياب ستقام في موعدها المحدد سابقًا، في 15 أغسطس/ آب الجاري، فيما ستُلعب مواجهة الذهاب، التي تمّ تأجليها، في يوم 18 أو 19 من الشهر ذاته.

وأكد الاتحاد الأوروبي "عدم السماح بحضور مشجعين خارجيين لكلا المباراتين، وسيتم تنفيذ جميع الإجراءات اللازمة".