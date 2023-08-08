دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت تقارير صحفية إن اللاعب فرانك كيسييه في طريقه للرحيل عن نادي برشلونة الإسباني، هذا الصيف، والانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين من بوابة نادي أهلي جدة.

وذكر الصحفي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق الانتقالات، أن رسوم صفقة انضمام متوسط الميدان الإيفواري للنادي الصاعد مؤخرًا لدوري الأضواء ستبلغ 15 مليون يورو (16 مليون دولار)، على أن تكون مدتها 3 سنوات حتّى يونيو/ حزيران 2026.

يبلغ كيسييه من العمر 26 عامًا، وكان أحد العناصر الأساسية في تشكيل "الفريق الكتالوني" الذي تُوج بلقب الدوري الإسباني لموسم 2023/2022.

وانضمّ كيسييه إلى برشلونة في يوليو/ تمّوز 2022، قادمًا من نادي إسي ميلان الإيطالي، ومنذ ذلك الحين لعب 43 مباراة بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.

على الصعيد الدولي، مثّل منتخب بلاده في 59 مباراة، أحرز خلالها 8 أهداف وقدّم 5 تمريرات حاسمة.

وتبلغ القيمة السوقية لكيسييه 25 مليون يورو (27 مليون دولار)، وفقاً لترانسفير ماركت.