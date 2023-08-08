دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل مغردون سعوديون مع رد الرئيس التنفيذي لنادي اتحاد جدة السعودي حين سؤاله عن اللاعب عبدالرزاق حمدالله، خلال مشاركته في حفل "دوري روشن"، واعتبر بعضهم أنه تعامل بطريقة "غريبة" مع السؤال.

وقال عبدالوهاب عابد عند سؤاله عن صفقة المدافع حسان تمبكتي إلى الاتحاد في البداية من جانب مراسل برنامج "أكشن مع وليد" الذي يٌقدمه الإعلامي وليد الفراج: "اليوم نحن نحتفل بدوري روشن والنجوم الموجودين وإن شاء الله نتمنى أن يكون من أفضل 10 دوريات في العالم".

وعند سؤاله عن المهاجم المغربي حمدالله، الذي غاب عن قائمة مباراة الفريق الأخيرة أمام الرجاء البيضاوي، قال العابد: "صدقني سنقوم بأفضل ما لدينا من أجل الارتقاء بهذا الدوري ليكون الأول في العالم وليس من أفضل 10 دوريات فحسب".

وعند تكرار المراسل السؤال عن حمدالله قال الرئيس التنفيذي للاتحاد: "ظهور الفريق اليوم كان... شفت الأطقم؟ الوحيد الذي كانت أطقمه حلوة".

وفيما يلي نستعرض أبرز التغريدات بهذا الشأن: