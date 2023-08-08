دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعربت لورين جيمس، لاعبة منتخب إنجلترا، عن اعتذارها من نظيرتها ميشيل ألوزي، لاعبة منتخب نيجيريا، بعد أن تعمدت إيذائها، خلال مواجهة الفريقين في دور الـ 16 من كأس العالم للسيدات 2023.

كانت لقطات مصورة أظهرت سقوط ميشيل ألوزي على أرض الملعب بعد احتكاك مع منافستها لورين جيمس، لكنّ الأخيرة قامت بدهسها متعمدة، لتتلقى البطاقة الحمراء.

وقالت ميشيل ألوزي عبر حسابها في تويتر: "هذه اللعبة هي لعبة شغف ومشاعر لا يمكن التغلب عليها في لحظات، كلّ الاحترام لورين جيمس".

وردّت اللاعبة لورين جيمس على تغريدتها: "كلّ حبي واحترامي لكِ، أنا آسفة لما حدث، أيضًا، (آسفة) بالنسبة لمشجعينا في إنجلترا وزملائي في الفريق، فإن اللعب معكم ومن أجلكم هو أعظم شرف لي، وأعدك بالتعلم من تجربتي".

وذكر موقع "يورو سبورت" أن لاعبة منتخب إنجلترا (21 عامًا) قد تغيب عن مباريات البطولة اعتمادًا على قرار لجنة تأديبية تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).