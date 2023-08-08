دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب ستيفن جيرارد، المدير الفني لنادي الاتفاق السعودي، عن أمنيته بعدم رحيل محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، عن فريق "الريدز" والانتقال لدوري "روشن".

وفي حوار للنجم الإنجليزي السابق مع برنامج "صدى الملاعب" عبر قناة "MBC"، أجاب جيرارد على سؤال، عمّا إذا كان يتمنى مجيء المهاجم المصري للدوري السعودي، قائلاً: "الجواب هو لا، لأن محمد صلاح هو لاعبي المفضل، وأنا أحب فريقي ليفربول كثيراً".

وأضاف ستيفن جيرارد: "بعدما يحرز لقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا مرات عدّة مع الفريق، عندها ربما سنضع ضمن اعتبارنا التعاقد معه".

وزعمت تقارير صحفية بأن نادي اتحاد جدة يعمل على التعاقد مع صلاح (31 عاماً) خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، قبل أن ينفي وكيله رامي عباس ذلك.

وعن انضمام جوردان هندرسون لنادي الاتفاق، قال جيرارد: "بالتأكيد لدي علاقة وطيدة مع هندرسون، هناك الكثير من الثقة بيننا والاحترام المتبادل، يجب تقديم الشكر لأعضاء مجلس إدارة الفريق والاحترام لرابطة الدوري ووزير الرياضة لدورهم ومساندتهم في التعاقد مع جوردان الذي يتطلع بدوره لهذا التحدي".

وتابع بالقول: "هو ما زال أمامه سنوات عدّة للعطاء كلاعب، كنا نبحث عن شخصية تملك مواصفات المدرب داخل المستطيل الأخضر، شخصية تقود، وقائد صوته مسموع، لاعب يرتقي من خلال أدائه بالمستوى الفني لكلّ الدوري، ليكون قدوة للاعبين الشباب في السعودية".

وحول استقطاب الدوري السعودي لأبرز اللاعبين والمدربين في جميع أنحاء العالم، قال مدرب نادي الاتفاق: "شخصياً أحمل الكثير من الاحترام لكل الشخصيات التي جاءت للمشاركة في الدوري، وهؤلاء يملكون الكثير لتقديمه خلال السنوات المقبلة، بنزيما لديه الكثير لتقديمه كذلك الحال لكانتي، ورونالدو أيضاً، هؤلاء يمثلون الكثير من الإثارة لما بوسعهم تقديمه خلال السنوات المقبلة، كلّ ماذكرته يجب أن يكون مدعاة للسعادة لجماهير الكرة في السعودية".