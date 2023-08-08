دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رد المهاجم البرازيلي لنادي النصر السعودي، أندرسون تاليسكا، الإثنين، على الأنباء التي تحدثت عن رغبته بالرحيل عن "العالمي" والعودة إلى نادي بيشكتاش التركي نافيا تلك الأنباء ومؤكدا أنه سعيد بالنادي السعودي.

ونشر تاليسكا بيانا عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام" قال فيه: "على عكس الأنباء المضللة التي نٌشرت مؤخرا، أود أن أوضح عدم وجود مفاوضات مع أي ناد".

وتابع المهاجم البرازيلي قائلا: "علاوة على ذلك، ليس لدي أي نية بمغادرة النصر، أنا سعيد جدا في النادي وقد جددت عقدي لمة 3 مواسم إضافية".

وأردف تاليسكا قائلا: "أحافظ على تركيزي الكامل على البطولات التي سنخوضها وعلى السنة الواعدة التي أمامنا".

وكانت أخبار قد انتشرت مؤخرا حول رغبة اللاعب بالعودة إلى تركيا للعب مع نادي بيشكتاش الذي كان ضمن صفوفه سابقا.