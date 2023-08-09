دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مغرّدون على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع لقطات مصورة تظهر رد فعل أليكس تيليس، لاعب نادي النصر السعودي، على احتفال زميله كريستيانو رونالدو بهدفه في شباك نادي الشرطة العراقي.

وعند احتفال النجم البرتغالي بهدفه على طريقته الشهيرة "Siii"، بدا تيليس وكأنه مصور، وعلّق حساب فريق "العالمي" على ذلك: "ومثل هالفرحة تحتاج تصوير!".

ونجح رونالدو في قيادة نادي النصر للوصول إلى المشهد الختامي من البطولة العربية للأندية (كأس الملك سلمان)، بتسجيله هدف المباراة الوحيد أمام نادي الشرطة، وذلك عند الدقيقة 75 من علامة الجزاء.

واعتلى كريستيانو رونالدو (38 عامًا) صدارة هدّافي البطولة العربية برصيد 4 أهداف، بفارق هدف واحد عن أقرب ملاحقيه.