دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ردّ محمود عبد الرازق "شيكابالا"، لاعب نادي الزمالك المصري، على تصريحات مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الفريق السابق، والّتي أدلى بها في الآونة الأخيرة.

وكان منصور قد قال إن "شيكابالا" تمرد، من خلال "جمع اللاعبين ومطالبتهم بعدم الالتحاق بتدريبات فريق الفارس الأبيض، بسبب المستحقات المتأخرة".

وقال اللاعب البالغ من العمر 37 عاماً عبر حسابه على منصة فيسبوك: "جماهير نادي الزمالك العظيمة، أتحدث إليكم اليوم ليس فقط بصفتي قائداً لفريق الكرة بالنادي وأحد أكثر من تشرف بحمل شارة قيادة القلعة البيضاء عبر التاريخ، ولكن أتحدث باعتباري واحداً ممن تربوا داخل جدران هذا النادي العظيم، ولمدة أكثر من ربع قرن تشرفت بأن أدافع عن راية الزمالك، ولذلك كان يجب الرد على بعض النقاط وهذا ليس كل شيء".

وتابع بالقول: "رئيس النادي السابق يسألني لماذا لم أتدخل معه في رفع الحجز عن الزمالك؟!! وأنا هنا لن أذيع سراً فأنا قبل أن أكون قائداً للنادي فأنا زملكاوي قلباً وقالباً، وأتشرف بأنّني على علاقة جيدة بكل مسئولي النادي السابقين والحاليين".

وأضاف لاعب نادي الزمالك: "بالفعل تحدثت مع السادة الأطراف أصحاب الحجز على النادي، وتواصلت معهم لرفع الحجز وإنهاء الأزمة حفاظاً على النادي واستقرار الفريق وباقي الألعاب الأخرى، والمفاجأة أن الرد جاء بأنه لا يوجد حجز على النادي، والزمالك غير محجوز عليه لصالح أي جهة طلب منا التواصل معها لحل الأزمة!".

وأردف: "بالنسبة لقضية سبورتنج لشبونة فالنادي اشتراني من صفوف سبورتنج لشبونة عام 2016 مقابل 650 ألف دولار، وبالفعل تم سداد مبلغ 140 ألف دولار وتبقى 510 ألف فقط، كان يجب تسديدهم في مواعيدهم طبقاً للتعاقد، وللعلم كان يتم خصم كل ذلك من مستحقاتي المالية لدى النادي، ولكن بسبب التقاعس في التسديد وغرامات التأخير أصبح المبلغ الإجمالي المطلوب من النادي أكبر بكثير".

وواصل "شيكابالا": "في ذلك الوقت إذا كان تم سداد المبلغ في موعده وهو 510 ألف دولار وبحساب سعر الدولار وقتها 7 جنيهات و83 قرشاً ما يعادل ثلاثة ملايين و900 ألف جنيه، الآن أصبح المطلوب مع التأخير والغرامات وزيادة سعر الدولار 46 مليوناً".

وبيّن لاعب نادي الزمالك: "للعلم، وقفت كحائط للصد في كثير من الأمور لحل مشاكل تخص اللاعبين لم أعلن عنها، كنت أسعى دائما لحل أكثر من مشكلة في الفريق حتى لا ينهار تماماً طوال الموسم الماضي، وليس شيكابالا الذي يتهم بالتقصير أو التمرد في حق نادي الزمالك بدافع المال!!!".

وأوضح: "لأنني اخترت اللعب في الزمالك، وبسبب أخطاء إدارية من قبل لعبت بدون أموال، وعلاقتي مع الزمالك وجماهيره أكبر من الأمور المادية والكل يعلم ذلك، ونحن هنا لا نتحدث عن ظروف مادية فقط مر بها اللاعبون طوال موسم، ولكن هناك ظروف أخرى أصعب لا يمكن الحديث عنها، واللاعبون يطلبون مني الحديث نيابة عنهم ولذلك وبصفتي كان حديثي لتوضيح تلك الأزمات والمشاكل العديدة التي كانت سبباً مباشراً في نتائج الفريق خلال موسم كامل".

وأتمّ "شيكابالا": "هذا رداً على كل ما أثاره رئيس النادي السابق بشأني، أما ما يخص كل ما حدث للفريق سيكون هناك رد بشكل واضح، وللحديث بقية".