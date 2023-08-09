دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حظي النجم الإسباني أندريس إنييستا باستقبال حافل في أعقاب مؤتمر تقديمه كلاعب جديد في صفوف نادي الإمارات الإماراتي، الذي أقيم في رأس الخيمة، الأربعاء.

وعند وصول اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا، برفقة عائلته لموقع المؤتمر، استقبله الحضور بالأغاني الشعبية، تحديدًا على وقع أنغام "يا مرحبًا بالذي حضر".

وقال إنييستا، الّذي سيرتدي القميص رقم 8 مع الفريق، في أعقاب إعلان انضمامه لنادي الإمارات: "أنا سعيد جداً لوجودي هنا في رأس الخيمة، ولارتداء قميص نادي الإمارات".

وأكد أندريس إنييستا على أنه يطمح لتقديم أفضل ما لديه، مُشيراً إلى أهمية هذه التجربة بالنسبة له ولعائلته.

وبانتقاله إلى النادي الإماراتي، أنهى النجم الإسباني 5 سنوات قضاها في صفوف نادي فيسيل كوبي الياباني، قد لعب خلالها 134 مباراة، وسجّل 26 هدفاً وصنع 25 آخرين.

ويعتير إنييستا أحد أبرز اللاعبين على مر تاريخ كرة القدم الإسبانية، وحقق نجاحاً كبيراً مع نادي برشلونة ومنتخب بلاده، وظفر معهما بالعديد من الألقاب، أبرزها: دوري أبطال أوروبا وكأس العالم.