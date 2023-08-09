دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال جوردان هندرسون، لاعب نادي الاتفاق السعودي، إنّه يأمل في أن يكون جزءاً كبيراً من تطوير الدوري السعودي للمحترفين خلال السنوات القليلة المقبلة، مُشيراً إلى دور المدرب ستيفن جيرارد في مجيئه إلى السعودية.

وفي تصريحات نقلها موقع "يورو سبورت"، تحدّث متوسط الميدان الإنجليزي، قائلاً: "إنّها أوقات مثيرة، أنا أحب كرة القدم لذلك أريد أن أحاول تطويرها في جميع أنحاء العالم، وأنا أعلم أن الناس في السعودية يحبون اللعبة".

وتابع بالقول: "آمل أن نواصل في تطوير الدوري السعودي، وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة، وآمل أن أكون جزءاً كبيراً من ذلك".

وعن دور المدير الفني لنادي الاتفاق، جيرارد، في انضمامه للفريق هذا الصيف، قال هندرسون: "هو كان سبباً كبيراً بشكل واضح لمجيئي، للعمل معه واللعب تحت قيادته".

وعن احتمالية استبعاده من منتخب إنجلترا بعد رحيله عن الدوري الإنجليزي الممتاز والانتقال للدوري السعودي، أوضح اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً: "أنا أركز على اللعب من أجل نادي الاتفاق وتقديم أفضل ما لدي، إذا كنت أفعل ذلك، فلا يوجد سبب يمنعني من اللعب لمنتخب إنجلترا، كما قال المدرب (غاريث ساوثغيت)".

وأكمل جوردان هندرسون: "من الواضح أنّنا تحدثنا (هو وساوثغيت) خلال الأسابيع القليلة الماضية عن ذلك، لأن اللعب في منتخب إنجلترا يعني الكثير بالنسبة لي، وأشعر أنه لا يزال بإمكاني تقديم الكثير للفريق، كما فعلت في المباريات القليلة الماضية في بطولة كأس العالم".