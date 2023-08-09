دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف اللاعب ساديو ماني عن كواليس حديث زميليه السابقين في نادي ليفربول الإنجليزي، روبرتو فيرمينو وفابينيو، معه قبل انتقاله إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وانضم المهاجم السنغالي (31 عامًا) لصفوف نادي النصر خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، فيما تعاقد نادي الأهلي مع فيرمينو ونادي الاتحاد مع فابينيو.

وفي تصريحات نقلها موقع "يورو سبورت"، قال ماني: "لقد تحدثتُ مع فيرمينو وأعتقد أنّه أرادني أن أذهب إلى النادي الخطأ.. أنا أمزح!، قد اتصل مرتين أو ثلاث مرات لإقناعي بالقدوم إلى الأهلي".

وتابع: "في نفس الوقت تحدثتُ مع فابينيو لأنه كان قريبًا جدًا مني وأرادني أيضًا أن آتي إلى الاتحاد، لكنني اخترتُ النصر".

وأكمل ساديو ماني: "بالطبع جوردان هندرسون هنا أيضًا (في السعودية)، وقد أرسل لي رسالة قبل يومين تمنى فيها حظاً سعيدًا لي، وأنا متحمس لمقابلة كلّ هؤلاء الرجال العظماء وأيضًا لمقابلتهم وجهًا لوجه لأول مرة، سأفوز ضدكم يا رفاق".

وأكد المهاجم السنغالي أن الدوري السعودي أصبح من أفضل الدوريات حول العالم، مُعربًا عن سعادته لكونه جزءًا من مشروع تطوير هذه المسابقة.