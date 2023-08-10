أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – وفقا لمصادر موثوقة، توصل العملاق الألماني، نادي بايرن ميونخ، الخميس، لاتفاق مع نادي توتنهام الإنجليزي للتعاقد مع النجم هاري كين.

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الصفقة 110 ملايين دولار أمريكي، إذا مضت الصفقة بين الجانبين قدما.

ورفض توتنهام التعليق على هذه الأنباء ولم تحصل CNN على رد من بايرن ميونخ بعد.

ويتصدر المهاجم البالغ من العمر 30 عاما، قائمة هدافي ناديه عبر التاريخ ومنتخب بلاده، وانتقاله إلى ألمانيا كان أحد أهم الأخبار المتداولة على مدار أشهر الصيف.

يُعتقد أن كين - الذي دخل آخر 12 شهرًا من عقده الحالي مع توتنهام، يريد حسم مستقبله بطريقة أو بأخرى قبل المباراة الافتتاحية لفريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد برنتفورد، الأحد.

لكنه الآن هو الذي يجب أن يتخذ القرار النهائي بشأن انتقاله إلى بافاريا أم لا.

ولم يخف بطل ألمانيا إعجابه بهاري كين لأنه قدم عروضا سابقة لضمه هذا الصيف.