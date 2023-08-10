دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي أهلي جدة السعودي، الأربعاء، ضم اللاعب فرانك كيسييه إلى صفوف الفريق، بعقد ممتد حتى نهاية موسم 2026/2025، قادما من نادي برشلونة الإسباني.

ونشر النادي الصاعد مؤخرا لدوري "روشن" لقطات من مراسم توقيع العقد بين الطرفين في العاصمة الفرنسية باريس، بعد أن أنهى متوسط الميدان الإيفواري إجراءات الفحوصات الطبية.

وذكر الصحفي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق الانتقالات، أن رسوم الصفقة تبلغ 15 مليون يورو (16 مليون دولار).

ويبلغ كيسييه من العمر 26 عاما، وكان أحد العناصر الأساسية في تشكيل "الفريق الكتالوني" الذي تُوج بلقب الدوري الإسباني لموسم 2023/2022.

وقضى فرانك كيسييه موسما واحدا مع نادي برشلونة، لعب خلاله 43 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل 3 أهداف وصنع مثلها.

على الصعيد الدولي، مثل منتخب بلاده في 59 مباراة، أحرز خلالها 8 أهداف وقدّم 5 تمريرات حاسمة.