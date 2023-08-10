سجال بين ساويرس ومنتقد لمحمد صلاح ورمضان.. هكذا جاءت الردود

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، على شخص انتقد لاعب كرة القدم المصري، محمد صلاح، والممثل، محمد رمضان.

وكتب مستخدم لمنصة "إكس" يُسمي نفسه "د. مصري حر" قائلا: " محمد صلاح ومحمد رمضان الإتنين بيقدموا للمجتمع اللا شيء".

وأردف المستخدم بالقول: " فعلاً ولا أي حاجه ليها قيمة.. شوية مخدرات وضياع الوقت والعمر"، على حد رأيه.

ورد ساويرس على المستخدم قائلا: "أنت لا مصري ولا حر!!"، حسب تعبيره.

وكتب صاحب الحساب ردا على رجل الأعمال المصري قال فيه: "هل أنا لست مصريا ولست حراً فى أن أقول رأىّ فى ظاهرة العنف والجريمة، والانحلال الخلقي في المجتمع وزيادة الجرعة من مشاهد الدماء والقتل والبلطجة".