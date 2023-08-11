دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – مازح المهاجم الإنجليزي المعتزل، آلان شيرار، مواطنه هاري كين، بعد أنباء عن إتمام انتقال الثاني إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني، وذلك لأن كين لن يكسر رقمه كهداف تاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر شيرار صورة على صفحته على "إكس"، تويتر سابقا، تضمنت صورة معدلة على برامج تعديل الصور تُظهره وكأنه قائد طيارة خاصة ويقف أمامها.

وكتب مهاجم نيوكاسل ومنتخب إنجلترا سابقا تعليقا على الصورة قال فيه: "هيا يا هاري حان وقت الذهاب".

ويتصدر شيرار قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 260 هدفا، في حين يحتل كين المركز الثاني برصيد 213 هدفا.

وكان بايرن ميونخ قد توصل لاتفاق مع توتنهام على انتقال المهاجم الإنجليزي مقابل 110 ملايين دولار، بعد جولات صعبة وطويلة على مدار أشهر الصيف.