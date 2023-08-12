السعودية.. تفاعل مع لقطة طريفة بين علي البليهي وكريستيانو رونالدو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مغرّدون على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع لقطة طريفة بين علي البليهي، مدافع نادي الهلال، وكريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، خلال مباراة الفريقين، السبت.



عند توقف المباراة في الدقيقة 11، أظهرت عدسة الكاميرا البليهي وهو يتحدّث مع النجم البرتغالي ثمّ ضحكا سويًا، قبل أن يعانق رونالدو نظيره علي.

ويلتقي رفاق علي البليهي مع زملاء كريستيانو رونالدو في نهائي البطولة العربية للأندية (كأس الملك سلمان)، المُقامة على الأراضي السعودية.

وانتهت المباراة بفوز النصر بهدفين مقابل هدف سجّلهما كريستيانو رونالدو 75 و98.