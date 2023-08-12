دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حسم نادي النصر السعودي لقب البطولة العربية للأندية (كأس الملك سلمان) لصالحه، على حساب نظيره الهلال، بعد الفوز في المباراة النهائية بهدفين لواحد، على أرض ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، السبت.

وكان المشهد الختامي قد ذهب لشوطين إضافيين، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وشهدت المباراة الختامية تألق اللاعب كريستيانو رونالدو، إذ سجّل هدفي فريق "العالمي" في الدقيقتين 74 و98، فيما أحرز ميشائيل ديلغادو هدف فريق "الأزرق الهلالي" الوحيد، عند الدقيقة 51.

ونجح النجم البرتغالي (38 عامًا) ورفاقه في تحقيق البطولة الأولى هذا الموسم 2024/2023.