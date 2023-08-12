دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف هدف بوكايو ساكا، لاعب نادي أرسنال، في شباك نادي نوتينغهام فورست، أنظار جمهور كرة القدم، خلال مواجهة الفريقين على أرض ملعب الإمارات، السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وجاء هدف فريق "الغانرز" الثاني عن طريق اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا بطريقة جميلة للغاية، عند الدقيقة 32، عبر تسديدة "صاروخية" من خارج منطقة الجزاء لتسكن الكرة الشباك.

يُعتبر ساكا أحد أبرز العناصر الأساسية في تشكيل أرسنال إذ لعب دورًا بارزًا في منافسة النادي على لقب مسابقة البريميرليغ في الموسم الماضي 2023/2022.

ويشار إلى أن فريق "الغانرز" حقق الفوز على ضيفه نوتينغهام فورست بهدفين لواحد.