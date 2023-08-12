هاري كين إلى بايرن ميونخ.. واللاعب يودّع توتنهام برسالة "عاطفية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، السبت، ضم اللاعب هاري كين إلى صفوف الفريق، بعقدٍ ممتد حتّى عام 2027، قادماً من نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

ونشر فريق "البافاري" عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) صوراً من مراسم توقيع العقد بين الطرفين.

وذكر موقع "يورو سبورت" أن رسوم صفقة انضمام المهاجم الإنجليزي للنادي الألماني بلغت 120 مليون يورو (131 مليون دولار).

ورحل كين عن صفوف فريق "السبيرز" بعد أن أمضى ما يقرب 10 سنوات مع النادي، لعب خلالها 435 مباراة، وسجّل 280 هدفاً وقدّم 64 تمريرة حاسمة، ليعتلي صدارة هدّافي النادي على مر التاريخ.

وحرص كين (30 عاماً) على وداع نادي توتنهام هوتسبير وجماهيره، إذ قال في فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "أردتُ أن أكون أول من أخبركم، مشجعي توتنهام، بأنني سأترك النادي اليوم، هذا شكر لجميع زملائي في الفريق على مر السنين، وجميع مدربي، وجميع المديرين، الأهم من ذلك شكراً لكم أنتم، مشجعي توتنهام، لقد بذلتُ كل ما في وسعي لأجعلكم فخورين".

وحول مغادرته قبل يوم واحد فقط من مباراة الفريق الأولى في موسم 2024/2023، قال: "شعرتُ أن هذا هو الوقت المناسب للمغادرة، لم أكن أرغب في الدخول في الموسم مع الكثير من الحديث عن مستقبلي الذي لم يتم حله".