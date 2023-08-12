طريقة احتفال ليونيل ميسي بهدفه مع إنتر ميامي تُثير تفاعلاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثارت طريقة احتفال الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي إنتر ميامي الأمريكي، بهدفه في شباك نادي شارلوت، تفاعلاً على منصة "إكس" (تويتر سابقاً).

واحتفل اللاعب الفائز بكأس العالم 2022 على طريقة سبايدرمان، إحدى شخصيات عالم مارفل السينمائي، ليواصل احتفالاته بطرق جديدة منذ ارتدائه قميص النادي الأمريكي.

وجاء هدف ميسي في الدقيقة 86، عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء، ليساهم في فوز فريقه بأربعة أهداف دون مقابل، فجر السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس الدوري.

ووصل ليونيل ميسي (35 عاماً) للمساهمة التهديفية رقم 9 مع نادي إنتر ميامي، إذ سجّل 8 أهداف، وقدّم تمريرة حاسمة واحدة، بعد خوض 5 مباريات.