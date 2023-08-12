باريس سان جيرمان يتعاقد مع عثمان ديمبيلي.. كم مدة وقيمة الصفقة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انضم اللاعب عثمان ديمبيلي إلى صفوف باريس سان جيرمان، بعقدٍ لمدة 5 مواسم وحتّى عام 2028، قادماً من برشلونة الإسباني، حسبما أعلن عنه النادي الفرنسي في بيان عبر موقعه الرسمي، السبت.

وبلغت قيمة صفقة انتقال ديمبيلي للنادي الباريسي 50.4 مليون يورو (55 مليون دولار)، على أن يرتدي القميص رقم 23 مع الفريق.

وقال اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً على أعقاب ذلك: "أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى باريس سان جيرمان، ولا أطيق الانتظار للعب بألواني الجديدة"، مُضيفاً: "أتمنى أن أستمر في النمو هنا وأن أجعل كل عشاق النادي فخورين".

من جانبه، قال ناصر الخليفي، رئيس مجلس إدارة النادي: "يسعدنا الترحيب بعثمان ديمبيلي في باريس سان جيرمان، إذ سيكون لاعباً مهماً وملتزماً لنادينا، الشغف والتصميم الذي أظهره عثمان عند انضمامه إلينا رائع، وهو الموقف المطلوب لجميع لاعبينا، نحن فخورون بأن يكون لدينا فائز آخر بكأس العالم".

ورحل عثمان ديمبيلي عن "الفريق الكتالوني" بعد أن قضى معه 6 سنوات، لعب خلالها 185 مباراة، وأحرز 40 هدفاً وقدّم 43 تمريرة حاسمة، وحقق مع الفريق عدداً من الألقاب، منها: الدوري الإسباني وكأس إسبانيا.

على الصعيد الدولي، مثّل منتخب بلاده في 37 مباراة، وقد سجّل 4 أهداف وصنع 3، وحقق برفقته لقب مونديال روسيا 2018.