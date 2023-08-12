دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أظهرت لقطات مصورة رد فعل غاضبا من بيب غوارديولا على المصور، في أعقاب مباراة نادي مانشستر سيتي ونظيره بيرنلي، في الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

فعند نهاية الشوط الأول، تحدّث غوارديولا مع مهاجم فريق "السيتيسينز"، إيرلينغ هالاند، وكان المصور يسير بجانبهما، قبل أن يطالبه المدرب الإسباني بالابتعاد ثمّ أزاح الكاميرا بيده.

وقاد غوارديولا نادي مانشستر سيتي للظفر بأول ثلاث نقاط في مسابقة (البريميرليغ) لموسم 2024/2023، بعد الفوز على نادي بيرنلي بثلاثية نظيفة.

فيما نجح هالاند (23 عاماً) في تسجيل هدفين اثنين من أهداف فريقه، في الدقيقتين 4 و36.