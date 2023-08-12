دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مغرّدون على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع تألق روبرتو فيرمينو، لاعب نادي أهلي جدة، في أول ظهور له في الدوري السعودي للمحترفين.

ونجح المهاجم البرازيلي في قيادة فريقه لتحقيق الفوز على حساب نادي الحزم بثلاثة أهداف لواحد، ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري "روشن" لموسم 2024/2023.

وسجّل فيرمينو أهداف فريقه الثلاثة، في الدقائق 6 و10 و72، لينجح في إحراز الهاتريك الأول مع الفريق.

وقال روبرتو فيرمينو، الذي انضم لنادي أهلي جدة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، لقناة "SSC" السعودية، عقب نهاية المباراة: "إنها بداية رائعة جداً للفريق في الدوري، الأهم كان تحقيق النقاط الثلاث، سنواصل تقديم هذا الأداء للفوز في المباريات المقبلة".

وأشار المهاجم البرازيلي لتأثير الحضور الجماهيري، إذ تواجد العديد من أنصار فريقه في المباراة الأولى للنادي الصاعد مؤخراً لدوري الأضواء.

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