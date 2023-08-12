دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار الإعلامي السعودي وليد الفراج جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاته عن مستوى ديربي القاهرة في مصر بين الأهلي والزمالك، ورفض مقارنته مع ديربي الرياض في المملكة العربية السعودية، الذي يجمع الهلال مع النصر.

وخلال برنامجه "أكشن مع وليد" عبر قناة "MBC"، استعرض الفراج مشاركات الجمهور على "هاشتاغ" البرنامج، منها تغريدة لأحد المتابعين، قال فيها: "إيه اللي أنت بتقول ده يعم وليد، نصر وهلال إيه دربي الشرق الأوسط، يبقى الأهلي والزمالك دربي العالم".

وردّ وليد الفراج على هذه التغريدة، قائلاً: "معليش من بعد إذنك، معليش يعني شوف العناصر عند الهلال والنصر، أنا أحب الأهلي، وتعرف أنا أحترم الكرة المصرية".

وتابع: "أرجوك.. ده ديربي على مستوى جمهورية مصر العربية فقط لا غير، إيش هالديربي اللي ما فيه جمهور.. واللاعبين... أنا أعرف إنك تعشق بلدك، وأنا أحب مصر والدوري المصري".

وأتمّ الفراج: "بس أرجوك خليك على جنب، إيش الدوري اللي ما يشوفه غير أهل بلده، تكلم عن دوري على مستوى، يُنقل على 40 قناة حول العالم، حاول تتكيف مع المرحلة المقبلة".