دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص نادي الهلال السعودي على وداع اللاعب أندريه كاريو، الذي تقرر رحيله عن صفوف الأزرق الهلالي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر الهلال عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقًا) لقطات مصورة لأبرز الأهداف التي سجّلها المهاجم البيروفي مع الفريق، وأرفق تغريدته بعبارة شكر.

كما نشر صورة للألقاب التي حققها كاريو مع الفريق، قائلاً: "القصص العظيمة لا تنتهي أبدًا، دائمًا في قلبنا كاريو".

وأمضى اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، 4 سنوات مع فريق الهلال، لعب خلالها 188 مباراة، وقد أحرز 29 هدفًا وقدّم 34 تمريرة حاسمة، وظفر برفقته بعدد من البطولات، منها: دوري أبطال آسيا والدوري السعودي للمحترفين.

وسينضم المهاجم البيروفي إلى نادي القادسية السعودي، الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى.