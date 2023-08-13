بسبب علم.. اشتباك بالأيدي بين علي البليهي وتاليسكا في البطولة العربية

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نشر الأحد ، 13 اغسطس / آب 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشبت مشاجرة بين علي البليهي، مدافع نادي الهلال، وتاليسكا، لاعب نادي النصر، في أعقاب مواجهة الفريقين في نهائي البطولة العربية للأندية (كأس الملك سلمان) 2023.

فبعد نهاية المباراة بفوز فريق "العالمي" بهدفين لواحد وحسم اللقب لصالحه، أراد متوسط الميدان الهجومي البرازيلي غرز علم نادي النصر في منتصف الملعب، قبل أن يدفعه المدافع السعودي ليمنعه من القيام بذلك، ثمّ اشتبكا بالأيدي.

وتدخل لاعبو الفريقين في المشاجرة، وعمل بعضهم على فضّ الاشتباك.

وكان رفاق تاليسكا (29 عاماً) قد نجحوا في تحقيق أول لقب لهم في موسم 2024/2023.