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نشر الأحد ، 13 اغسطس / آب 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سيطرت على اللاعب كريستيانو رونالدو فرحة عارمة بعد فوز نادي النصر السعودي بلقب البطولة العربية للأندية (كأس الملك سلمان) 2023، عقب التغلّب على نظيره الهلال في المباراة النهائية، بهدفين لواحد.

وأظهرت عدسة الكاميرا احتفال النجم البرتغالي بشكل مُثير مع جماهير فريق "العالمي" وبرفقة زملائه، مما أثار تفاعلاً على منصة "إكس" (تويتر سابقاً).

ويُعد هذا اللقب الأول لرونالدو (38 عاماً) مع نادي النصر، منذ انضمامه إلى الفريق في يناير/ كانون الثاني 2023.

وغرّد كريستيانو رونالدو، الّذي توج بجائزة هدّاف البطولة برصيد 6 أهداف، عقب المباراة: "فخور للغاية بمساعدة الفريق في الفوز بهذه الكأس المهمة للمرة الأولى".

وأضاف النجم البرتغالي: "شكراً لكل من شارك في هذا الإنجاز العظيم في النادي، ولأفراد عائلتي وأصدقائي لكونهم بجانبي دائماً، ودعم رائع من مشجعينا!، هذا أيضاً (اللقب) ملك لكم".