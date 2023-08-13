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نشر الأحد ، 13 اغسطس / آب 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— علق الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، الأحد، على فوز نادي النصر السعودي على نظيره الهلال في نهائي البطولة العربية للأندية (كأس الملك سلمان) 2023، السبت، مما أثار تفاعلا.

وقال خلفان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "صباحكم عالمي رونالدوي..وكل عام وأنتم بخير".

وتفاعل مغردون مع تغريدة ضاحي خلفان، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي:

وكان فريق النصر قد تغلب على غريمه التقليدي الهلال بهدفين لهدف واحد في نهائي البطولة العربية للأندية التي أقيمت بين الفريقين، مساء السبت.

ونجح رونالدو بإحراز هدفي فريقه في شباك الهلال للظفر بأول بطولة له مع ناديه.