دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي عودة اللاعب كيليان مبابي إلى تدريبات الفريق، بعد استبعاده عن صفوف النادي خلال الجولة التحضيرية في القارة الآسيوية والمباراة الأولى في مسابقة الدوري الفرنسي لموسم 2024/2023.

وكانت العلاقة قد ساءت بين النادي الباريسي واللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، بسبب رفض الأخير تجديد عقده، الذي ينتهي في يونيو/ حزيران 2024، مما يعني رحيله بشكل مجاني في الصيف المقبل، مما أدى لاستبعاده عن الفريق، قبل أن يتم الإعلان عن عودته مؤخرًا.

وقال باريس سان جيرمان، في بيان رسمي: "بعد مناقشات بناءة وإيجابية للغاية بين باريس سان جيرمان وكيليان مبابي قبل مباراة الفريق مع لوريان، تمّت إعادة اللاعب لتدريبات الفريق الأول صباح اليوم".

وعلى الرغم من عودة مبابي للظهور بقميص النادي الباريسي، إلا أن مستقبله مازال مجهولاً، سواء بالبقاء أو الرحيل.

وسبق أن ارتبط اسم كيليان مبابي بقوة بنادي ريال مدريد الإسباني، إضافة إلى مزاعم برغبة نادي الهلال السعودي في التعاقد مع اللاعب الفائز بكأس العالم 2018.

وتختلف الآراء حول القرار الذي يجب على مبابي اتخاذه في المرحلة المقبلة بشأن مستقبله، فما رأيك؟