دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أكد البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي، الأحد، أن لديهم جمهورا رائعا وأنهم كانوا مؤمنين بالفوز، وذلك بعد تغلب النصر على منافسه الهلال، السبت، بنهائي البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان" 2023.

وأضاف كاسترو في تصريحات لقناة (الإخبارية) السعودية نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "لدينا فريق رائع وجمهور عظيم وكنا مؤمنين بحظوظنا، وفي النهاية، حدث ما أردناه بفوزنا باللقب العربي".

ونقل عنه المترجم قوله حول مباراة النصر والهلال: "كنا نعرف أنها ستكون صعبة، دورة الكأس هذه كانت صعبة، في مرحلة المجموعات كنا نحتاج للتغلب على الزمالك المصري، وكانت لدينا مباراة مصيرية ضد الرجاء البيضاوي المغربي، وبعدها لعبنا مباراة مهمة كثيرا ضد الشرطة العرقي، وكانت مباراة صعبة".

وأردف قائلا: "عندما تلعب يومين بعد يومين تكون صعبة عليك، وكنا نعرف أن هناك أفضل فريقين موجودين، في إشارة إلى الهلال والنصر، وعندنا لاعبون محترفون على مستوى عال، ولدينا جماهير خلقت فارقا كبيرا".

وتفوّق فريق "العالمي" على منافسه "الأزرق الهلالي" في المشهد الختامي من البطولة، بهدفين لواحد، في مواجهة شهدت الذهاب لشوطين إضافيين.