دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أظهرت لقطات مصورة رد ساديو ماني، لاعب نادي النصر السعودي، على سؤال أحد الأشخاص، حول زميله السابق في نادي ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح.

وتفاعل مغرّدون على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع فيديو متداول، سأل فيه أحد الأشخاص المهاجم السنغالي عن صلاح، قائلاً: "صلاح..النصر..محمد صلاح".

وقال ماني (31 عاماً) ضاحكاً، رداً على سؤال الشخص: "لا يمتلك كأس إفريقيا، ليس لديه كأس إفريقيا، السنغال لديها كأس إفريقيا".

وكان ساديو ماني قد حقق برفقة فريق "العالمي" لقب البطولة العربية للأندية (كأس الملك سلمان) 2023، بعد الفوز على نادي الهلال في المباراة النهائية، بهدفين لواحد.