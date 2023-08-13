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نشر الأحد ، 13 اغسطس / آب 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّقت السفارة الأمريكية في المملكة العربية السعودية على فوز نادي النصر السعودي بلقب البطولة العربية للأندية (كأس الملك سلمان) 2023، على حساب نظيره الهلال.

وتفوّق فريق "العالمي" على منافسه "الأزرق الهلالي" في المشهد الختامي من البطولة، بهدفين لواحد، في مواجهة شهدت الذهاب لشوطين إضافيين.

وقال الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية في السعودية عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "تهانينا لـ النصر والهلال على المباراة الرائعة التي جرت الليلة الماضية، حيث استمرت الإثارة حتى الدقيقة الأخيرة".

وتابع بالقول: "كانت أفضل مباراة كرة قدم شاهدناها منذ نهائي كأس العالم!، مبروك للنصر فوزه بكأس الملك سلمان للأندية".

ويشار إلى أن هذا اللقب هو الأول لنادي النصر في موسم 2024/2023.