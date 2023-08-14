أستون فيلا الإنجليزي يتعاقد مع "موهبة" مصرية.. من يكون؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انضم اللاعب المصري الشاب عمر خضر إلى صفوف نادي أستون فيلا، قادمًا من نادي زد إف سي، حسبما أعلن عنه النادي الإنجليزي في بيان رسمي، الاثنين.

وأوضح أستون فيلا أن اللاعب الذي ينشط في مركز الجناح سيلتحق بالفريق في 1 يوليو/ تمّوز 2024، عندما يبلغ من العمر 18 عامًا، على أن يقوم حينها بتوقيع عقد طويل الأجل.

وتأتي هذه الصفقة في إطار اتفاقية تعاون قد أُبرمت في وقت سابق من هذا العام، بين النادي الإنجليزي ونظيره زد إف سي، وتعود ملكية الأول لرجل الأعمال المصري ناصف ساويرس والثاني لشقيقه نجيب ساويرس.

وقال أستون فيلا في بيانه: "يُعد التوقيع مع الموهبة المثيرة خطوة مهمة لأكاديمية أستون فيلا، إذ جذب لاعب المنتخب المصري تحت 17 عامًا إعجاب واهتمام عدد كبير من الأندية العالمية".

وتابع: "قضى عمر خضر بعض الوقت في مركز تدريبات أستون فيلا في وقت سابق من الشهر الحالي، إذ قام بزيارة مركز الأداء العالي والتقى بنجوم الفريق الأول ومدرب الفريق أوناي إيمري، وكان برفقة أسطورة النادي المصري أحمد المحمدي".