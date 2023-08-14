بعد إصابة كورتوا.. ريال مدريد يكشف عن التعاقد مع كيبا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن ريال مدريد التعاقد مع الحارس الإسباني كيبا أريزابالاغا، قادما من نادي تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، بعد إصابة الحارس الأساسي، البلجيكي تيبو كورتوا.

وقال الريال في بيان صحفي إن الاتفاق مع تشيلسي على إعارة الحارس تم، وإن كيبا سيلعب مع الفريق الملكي حتى 30 يونيو/حزيران من عام 2024.

وحقق كيبا مع تشيلسي لقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي والدوري الأوروبي.

وأشار الريال إلى أنه سيقيم حفل تقديم لكيبا في تمام الساعة 1:30، يوم الثلاثاء.

ويأتي التعاقد مع كيبا بعد إصابة كورتوا بالرباط الصليبي وغيابه لمدة أشهر طويلة هذا الموسم.