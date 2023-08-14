دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علق المدرب الألماني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، على غضب لاعبه المصري، محمد صلاح، بعد استبداله في الشوط الثاني من مباراة تشيلسي، الأحد، مشيرا إلى أنه لم يتحدث معه بشان الأمر.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، عند سؤاله عن غضب صلاح وعما إذا كان قد تحدث معه: "لم أتحدث معه بعد، لا يمكن أن أتذكر أن مو غادر الملعب مرة وهو راض، وهذا أمر اعتيادي".

وتابع المدرب الألماني قائلا: "واليوم لم أفكر بأنه إذا سجل فسيُحطم رقما تاريخيا لدقيقة واحدة لكنني أتفهم إحباطه، لكن أنا مدرب الفريق بالكامل واحتجنا دماء جديدة في تلك اللحظة وكانت الخطوة منطقية".

وأردف كلوب قائلا: "الأمر لا يتعلق بمو ليس لدي شيء ضده، بالطبع لا... 99% من الإنجازات التي حققناها كانت بسببه أو معه، وهو غير سعيد، أتفهم ذلك، ولا مشكلة في الأمر".

وكانت علامات الغضب بادية بشكل واضح على صلاح عند استبداله في الدقيقة 77 من المباراة، ولم يصافح مدربه عند خروجه من الملعب.

وأُلغي هدف للاعب المصري بداعي التسلل في المباراة نفسها، ولو احتُسب كان سيصبح اللاعب الأول في التاريخ الذي يُسجل في كل المباريات الافتتاحية له في الدوري الإنجليزي الممتاز.