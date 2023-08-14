دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مغرّدون على منصة "إكس" - تويتر سابقًا - مع تألق اللاعب مالكوم خلال ظهوره الأول في الدوري السعودي للمحترفين، بقميص نادي الهلال.

وقاد مالكوم (26 عامًا) فريق "الأزرق الهلالي" لتحقيق الفوز على نادي أبها بنتيجة 1/3، في الجولة الأولى من دوري "روشن" لموسم 2024/2023.

ونجح اللاعب البرازيلي في تسجيل أهداف فريقه الثلاثة، في الدقائق 31 و55 و77 من زمن المباراة.

وقال نادي الهلال عن تألق لاعبه: "مالكـوم.. "هذي البدايـات" على الجميع الحـذر!".

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