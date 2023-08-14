دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، الاثنين، عن تعاقده مع اللاعب مويسيس كايسيدو، بعقدٍ مدته 8 سنوات مع خيار التمديد لسنة إضافية، قادمًا من نادي برايتون أند هوف ألبيون.

وذكر موقع "يورو سبورت" أن رسوم صفقة انضمام متوسط الميدان الإكوادوري لفريق "البلوز" تبلع 115 مليون جنيه إسترليني (146 مليون دولار)، لتكون أغلى الصفقات على مر تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وقال كايسيدو لموقع نادي تشيلسي: "أنا سعيد جدًا بالانضمام إلى تشيلسي، أنا متحمس جدًا لوجودي هنا في هذا النادي الكبير، ولم أكن مضطرًا للتفكير مرتين عندما اتصل بي تشيلسي"، مُضيفاً: "كنتُ أعرف أنني أريد التوقيع للنادي، إنه حلم تحقق أن أكون هنا، ولا أطيق الانتظار للبدء مع الفريق".

وكان اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، قد انضم لنادي برايتون أند هوف ألبيون في بداية عام 2022، ومنذ ذلك الحين لعب مع الفريق 53 مباراة، سجّل خلالها هدفين وصنع 3.

وارتدى قميص منتخب الإكوادور في 32 مباراة دولية، أحرز خلالها 3 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.