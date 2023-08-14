وسائل إعلام سعودية رسمية: الهلال يتعاقد مع نيمار في صفقة "قياسية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ذكرت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، الاثنين، أن نادي الهلال السعودي تعاقد مع النجم البرازيلي لنادي باريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا، في صفقة انتقال "قياسية".

وذكرت تقارير صحفية على مدار اليومين الماضيين أن الهلال توصل بالفعل لاتفاق مع باريس سان جيرمان على ضم اللاعب البرازيلي.

وحاولت CNN التواصل مع نادي الهلال للحصول على تعليق دون أن تتلقى ردا.

ولعب نيمار في صفوف سانتوس البرازيلي وبرشلونة الإسباني قبل أن ينتقل إلى صفوف باريس يان جيرمان عام 2017 في أغلى صفقة بالتاريخ إذ بلغت قيمتها 222 مليون يورو (243 مليون دولار أمريكي).

وحقق نيمار لقب دوري أبطال أوروبا مع برشلونة عام 2015 ولقب الدوري الإسباني مرتين ولقب الدوري الفرنسي مع باريس في 5 مناسبات.