دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشفت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية أن المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني وافق على عرض الاتحاد السعودي لكرة القدم، لتدريب منتخب "الأخضر" في عقد ممتد حتّى عام 2027.

وبحث الاتحاد السعودي عن مدرب للمنتخب الأول، الّذي تنتظره مشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 ونهائيات بطولة القارة 2023، وذلك عقب رحيل الفرنسي هيرفي رينارد.

واستقال مانشيني، البالغ من العمر 58 عاماً، من تدريب منتخب إيطاليا مؤخراً، وبعد أن أمضى 5 سنوات مع "الآزوري"، ظفر خلالها بلقب "يورو" 2020.

وقاد روبرتو مانشيني منتخب إيطاليا في 61 مباراة دولية، فاز في 39 منها، مقابل الهزيمة في 9 مباريات، بينما حقق التعادل 13 مرة.

وسجل مانشيني رقماً قياسياً على المستوى الدولي، بعد أن قاد منتخب إيطاليا لتجنب الهزيمة في 37 مباراة متتالية، قد امتدت لما يقرب ثلاث سنوات، وتحديداً بين 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 و6 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.