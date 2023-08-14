من تسديدة "صاروخية".. هدف يخطف الأنظار خلال مباراة الهلال وأبها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف هدف سعد بقير، لاعب نادي أبها، في شباك نادي الهلال أنظار جمهور كرة القدم، في مواجهة الفريقين على ملعب "المحالة"، الاثنين، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء هدف سعد بقير بطريقة جميلة للغاية عند الدقيقة 33 من زمن المباراة، عبر تسديدة "صاروخية" من خارج منطقة الجزاء، قد هزّت شباك حارس المنافس، عبد الله المعيوف.

وأشاد مغرّدون على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) بهدف اللاعب التونسي البالغ من العمر 29 عامًا، ووصف بعضهم الهدف بـ "الخُرافي".

وكان الشوط الأول بين نادي أبها وضيفه الهلال قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في افتتاح مشوار الفريقين في دوري "روشن" لموسم 2024/2023.